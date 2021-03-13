"Конфликты? Это часть футбольной жизни. Недавно у Игоря был День рождения, я его поздравил, он меня в прошлом году поздравил. С Григорием у нас нормальные отношения. Украина должна быть ему благодарна за то, что он привлек Евро. Без его энтузиазма, его бы точно не было.

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Конфликты – это всегда на пользу. Как футбол может быть без конфликтов? Футбол с введением VAR потерял. Нет скандалов – был пенальти не было. Все помнят руку бога Марадоны по сей день. Марадона умер, царство небесное, а все говорят об этом. Все помнят руку Анри, когда французы прошли. Никто не вспоминал бы об этом с VAR.

Не было бы этих сплетен, скандалов, разговоров. Это классная часть футбола. О чем людям в пабе или ресторанах вечером обсуждать? Я считаю, что это здорово. Никакой войны с Суркисами не было. Футбол – сам по себе конфликт, одна команда с другой выясняла отношения на поле", – отметил Ярославский в программе BurBuzz.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

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