Чемпіонат Англії 2023/24, 24-й тур

Ліверпуль – Бернлі – 3:1

Голи: Жота, 31, Діас, 52, Нуньєс, 79 – О'Ші, 45

Тоттенхем – Брайтон – 2:1

Голи: Сарр, 61, Джонсон, 90+6 – Гросс, 16 (пен)

Вулверхемптон – Брентфорд – 0:2

Голи: Ньоргор, 35, Тоуні, 77

Фулхем – Борнмут – 3:1

Голи: Де Кордова-Рід, 5, Муніс, 36, 52 – Сенесі, 50

Лутон – Шеффілд Юнайтед – 1:3

Голи: Морріс, 52 (пен) – Арчер, 30, Макейті, 36 (пен), Вінісіус Соуза, 72

Миколенко презентував костюм зі спеціальної колекції для Евертона – стильні фото

Забарний знову припустився гольової помилки. Борнмут у виїзному матчі проти Фулхема зазнав поразки, пропустивши перший гол вже на 5-й хвилині. Він прилетів внаслідок прострілу, який не зміг накрити Ілля – м'яч пройшов поміж ніг. Тут провина українця була мінімальною, а головної помилки припустився Сенесі. Центрбек перехопив передачу в штрафному, однак втратив координацію та подарував сферу Де Кордова-Ріду.

Другий же гол – чистий привіт Забарному. Де Кордова-Рід на 36-й хвилині прострілив вздовж лінії воротарського, але Забарний мав бути першим на м'ячі. Наш земляк поставив корпус Мунісу – втім, це не завадило Родріго протиснути захисника й пробити повз голкіпера.

Лише по третьому пропущеному до екс-динамівця немає питань. Муніс оформив дубль, замкнувши подачу на дальню стійку. Забарний перебував у іншій зоні й надійно опікав свого футболіста. І все одно прикро, адже всього за 2 хвилини до цього Борнмут відквитав один гол.

Попри поразку з рахунком 1:3 та гольову помилку, загальна статистика українця виявилась вкрай потужною. Наш центрбек виграв усі 3 верхових дуелі, виграв 9 з 13 єдиноборств, відібрав м'яч в усіх трьох спробах пройти себе на дриблінгу, заблокував 2 удари й зробив 7 виносів. Крім того, у нього 33 точних передачі з 40 при дуже хорошій карті пасів.

Інший українець – Ярмолюк – вийшов на 69-й хвилині –проти Борнмута. На ту мить Брентфорд вів з рахунком 0:1, а вже на 77-й хвилині екс-дніпровець допоміг виграти зустріч. Янельт перехопив м'яч на чужій третині й у дотик скинув його Єгору, а той одразу ж дав передачу на хід. Далі пішов простріл на гол Тоуні. 0:2!

Reality:

Football Highlights;

That powerful goal from IVAN TONEY SCORES FOR BRENTFORD!!

*.....Wolves 0-2 Brentford



Mia Khalifa, Nunez, Pi Network, Delete pic.twitter.com/cSDsoob1r2