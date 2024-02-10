Віталій Миколенко вже традиційно з'явився у стартовому складі "ірисок". Пеп залишив у запасі Вокера і Де Брюйне. Зате Ерлінг Холанд вдруге поспіль після травми вийшов у основі.

Манчестер Сіті – Евертон: онлайн-трансляція і стартові склади команд

Перший небезпечний момент виник біля воріт господарів. Доку дозволив себе обікрасти перед власним штрафним, Макнілл тонко відпасував на Годфрі, а той, намагаючись дотягнутись до м'яча, врізався у Едерсона. Бразильському кіперу знадобилась допомога лікарів.

Аканджі теж вирішив подратувати Пепа, обрізавшись в середині поля. Калверт-Льюїн намагався хитро перекинути Едерсона, проте з виконанням не склалося. Ман Сіті відповів швидкою контратакою з двома заблокованими ударами від Альвареса і Доку. Гості майже нічого не дозволяли "містянам" до середини першого тайму. Стерильний контроль (82%) не приносив команді Гвардіоли жодної користі.

Холанд почувався не у своїй тарілці. Головну зірку Сіті накривали у момент прийому м'яча, нерідко – відразу троє суперників. Однак, на 27-й хвилині норвежець перевисів Миколенка у повітрі і пробив з кількох метрів над поперечкою. У цьому епізоді також потрібно відзначити супершвидкого Доку, який проскочив двох суперників і подав на дальню стійку. На тлі невиразної гри Ман Сіті у соцмережах завірусилися два курйозні моменти. Калверт-Льюїн буквально виніс Рубена Діаша за межі полі борцівським прийомом.

Calvert-Lewin vs Dias man is being dragged pic.twitter.com/GZbEqbkRjd — Yanited Fanatic (@yanit3dfanat1c) February 10, 2024

А згодом вже Віталій Миколенко познущався з самого Родріго, технічно обігравши зіркового хавбека. Іспанець навіть не відразу зрозумів, що з ним трапилось.

Mykolenko vs Rodri pic.twitter.com/2xXqAP61Yb — Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) February 10, 2024

Вже перед самісінькою перервою господарі просили пенальті за начебто гру рукою Тарковскі після удару Аканджі. Однак рефері справедливо не призначив одинадцятиметровий у ворота Евертона. Стартові 45 хвилин завершились без забитих м'ячів. Ба більше, "містяни" жодного разу не влучили у площину воріт Пікфорда, завдавши загалом 10 ударів.

Другий тайм розпочався з небезпечного удару Альвареса, якого залишили без опіки у районі напівкола. М'яч просвистів поруч зі стійкою. Гвардіола провів подвійну заміну на 57-й хвилині. Рятувати гру вийшли Де Брюйне (Нуньєш) та Вокер (Аканджі). Тиск Ман Сіті зрештою втілився у забитий м'яч. Фоден виконав кутовий, Стоунз пробив у суперника, а потім сфера потрапила до ніг Холанда, який фактично впритул розстрілював ворота Пікфорда.

Наприкінці матчу Ерлінг оформив дубль у швидкій контратаці. Норвежець протаранив Брентвейта і холоднокровно розібрався з Пікфордом. Миколенко, до слова, теж не встиг повернутися назад. Холанд став одноосібним лідером бомбардирських перегонів АПЛ з 16-ма м'ячами. У найближчого переслідувача Салаха – 14 результативних ударів.

Після цього Сіті спокійно контролював м'яч, а Де Брюйне втратив шанс зробити рахунок розгромним. "Містяни" набрали 52 очки і щонайменше на кілька годин очолили турнірну таблицю АПЛ, випередивши Ліверпуль. Команда Миколенка залишилась у зоні вильоту (19 балів).

Українець отримав найнижчий бал серед усіх гравців Евертона за версією статистичного порталу SofaScore – 6.1. Віталій непереконливо виглядав у боротьбі (одне вигране єдиноборство), а також програв усі повітряні дуелі. До активу можна занести 3 виноси та 84% точності передач.