Чемпионат Англии 2023/24, 24-й тур

Ливерпуль – Бёрнли – 3:1

Голы: Жота, 31, Диас, 52, Нуньес, 79 – О'Ши, 45

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1

Голы: Сарр, 61, Джонсон, 90+6 – Гросс, 16 (пен)

Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2

Голы: Ньоргор, 35, Тоуни, 77

Фулхэм – Борнмут – 3:1

Голы: Де Кордова-Рид, 5, Мунис, 36, 52 – Сенеси, 50

Лутон – Шеффилд Юнайтед – 1:3

Голы: Моррис, 52 (пен) – Арчер, 30, Макейти, 36 (пен), Винисиус Соуза, 72

Забарный снова допустил голевую ошибку. Борнмут в выездном матче против Фулхэма потерпел поражение, пропустив первый гол уже на 5-й минуте. Он прилетел в результате прострела, который не смог накрыть Илья – мяч прошёл между ног. Здесь вина украинца была минимальной, а главную ошибку допустил Сенеси. Центрбек перехватил передачу в штрафной, однако потерял координацию и подарил сферу Де Кордова-Риду.

Второй же гол – чистый привет Забарному. Де Кордова-Рид на 36-й минуте прострелил вдоль линии вратарской, но Забарный должен был быть первым на мяче. Наш земляк поставил корпус Мунису – впрочем, это не помешало Родриго продавить защитника и пробить мимо голкипера.

Только по третьему пропущенному к экс-динамовцу нет вопросов. Мунис оформил дубль, замкнув подачу на дальнюю штангу. Забарный находился в другой зоне и надёжно опекал своего футболиста. И всё равно обидно, ведь всего за 2 минуты до этого Борнмут отквитал один гол.

Несмотря на поражение со счетом 1:3 и голевую ошибку, общая статистика украинца оказалась крайне мощной. Наш центрбек выиграл все 3 верховых дуэли, выиграл 9 из 13 единоборств, отобрал мяч во всех трёх попытках пройти себя на дриблинге, заблокировал 2 удара и сделал 7 выносов. Кроме того, у него 33 точных передачи из 40 при очень хорошей карте пасов.

Другой украинец – Ярмолюк – вышел на 69-й минуте –против Борнмута. На тот момент Брентфорд вел со счетом 0:1, а уже на 77-й минуте экс-днепровец помог выиграть встречу. Янельт перехватил мяч на чужой трети и в касание сбросил его Егору, а тот сразу же дал передачу на ход. Далее последовал прострел на гол Тоуни. 0:2!

