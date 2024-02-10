Віталій Миколенко став учасником фотосесії, присвяченої випуску спеціальної колекції класичних костюмів від Marc Darcy для футбольного клубу Евертон.

"Миколенко – топ-людина": вінгер Евертона відзначив ключову роль українця у грі "ірисок"

Український захисник приміряв два комплекти вбрання. Обрати і придбати одяг можна за посиланням.

Такий костюм обійдеться вболівальникам Евертона у 250 фунтів (11 887 гривень).

А такий варіант вартуватиме 266 фунтів (12 649 гривень).

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Покращити свою статистику українець зможе вже сьогодні – "іриски" на виїзді зіграють з Манчестер Сіті. Початок зустрічі о 14:30 за Києвом.

Довбик і Циганков можуть не пустити Ман Сіті в ЛЧ – пастка для збірної України, рекордний трансфер і 2-й шанс Реброва