В рамках програми дня в 12-му турі АПЛ 2023/24 провели декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 12-й тур

Ліверпуль – Брентфорд – 3:0

Голи: Салах, 39, 62, Жота, 74

Астон Вілла – Фулхем – 3:1

Голи: Робінгсон, 27 (автогол), Макгінн, 44, Воткінс, 64 – Хіменес, 70

Вест Хем – Ноттінгем Форест – 3:2

Голи: Пакета, 3, Боуен, 66, Соучек, 88 – Авоньї, 44, Еланга, 63

Брайтон – Шеффілд Юнайтед – 1:1

Голи: Адінгра, 6 – Вебстер, 73 (автогол)

Вилучення: Дауд, 68 (Брайтон)

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Ліверпуль легко розібрався з Брентфордом, влаштувавши розгром у рідних стінах. Салах оформив дубль, ще один гол в активі Жоти, а Цімікас віддав два асисти – 3:0. Також гольову передачу у свій актив записав Нуньєс, який знову викотив передачу Салаху. Шість попередніх асистів у АПЛ уругваєць також віддав Мохаммеду.

Єгиптянин став залученим до 118 голів у 117 матчах за Ліверпуль на Енфілді у чемпіонаті. Крім того, Салах став першим футболістом "червоних" в історії, якому вдалося відзначитись у перших шести домашках сезону АПЛ. Круто!

Ярмолюк розпочав зустріч із лави запасних, з'явившись на 73-й хвилині. Українець замінив Єнсена й став доволі помітною фігурою на полі. Він впевнено тягав м'яч на чужій половині, роздав кілька грамотних передач, заробив кутовий (з якого ледь не забили гол) і штрафний. Крім того, він сам створив собі момент – Єгор вийшов на лінію півкола й завдав удару, однак вийшло зависоко.

В очі впадає надзвичайно потужна статистика Ярмолюка. Майже всі показники – ідеальні. З таким футболом можна чекати на появу в основі.

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У паралельній зустрічі Вест Хем влаштував перестрілку з Ноттінгемом. Команди на двох забили аж п'ять голів, причому рахунок було відкрито вже на 3-й хвилині – це Пакета вивів "молотобійців" уперед. "Лісники" наприкінці першого тайму та на початку другого змогли перегорнути хід зустрічі, забивши двічі, але на 65-й хвилині Боуен відновив статус-кво.

Вирішальний же постріл на 88-й хвилині завдав Соучек. Він і приніс Вест Хему перемогу. Таким чином, лондонці перервали 4-матчеву безвиграшну серію й піднялись у першу десятку АПЛ.

Інший лондонський клуб – Фулхем – зазнав поразки у Бірмінгемі. Астон Вілла оформила комфортну перевагу ще до перерви, причому "коттеджери" допомогли відкрити рахунок. Автоголом відзначився Ентоні Робінсон, який став першим футболістом Фулхема за понад 10 років, якому вдалося провести два автоголи в одному сезоні АПЛ. До цього подібне провертав Кріс Берд у сезоні 2011/12.

На 70-й хвилині Робінсон виправиться за свій вчинок. Він асистував Раулю Хіменесу, однак пити "Боржомі" було пізно – до того часу "віллани" забили вже тричі (голи в активі Макгінна й Воткінса). Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 3:1.

Aston Villa's home form this season ‍ pic.twitter.com/Jd84DmKuLr — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 12, 2023

Брайтон же зазнав чергового фіаско. Підопічні Роберто Де Дзербі не зуміли переграти аутсайдера АПЛ – Шеффілд – розписавши з ним результативну нічию. Іронічно що обидва голи у цій зустрічі забили футболісти Брайтона. На 6-й хвилині рахунок відкрив Адінгра, а на 73-й його зрівняв Вебстер.

Таким чином, "чайки" продовжили безвиграшну серію до п'яти турів, розписавши четверту нічию на цьому відрізку. Брайтон вже восьмий, а Шеффілд піднявся на передостанню сходинку в турнірній таблиці.

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