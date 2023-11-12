В рамках программы дня в 12-м туре АПЛ 2023/24 провели несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 12-й тур

Ливерпуль – Брентфорд – 3:0

Голы: Салах, 39, 62, Жота, 74

Астон Вилла – Фулхэм – 3:1

Голы: Робингсон, 27 (автогол), Макгинн, 44, Уоткинс, 64 – Хименес, 70

Вест Хэм – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Пакета, 3, Боуэн, 66, Соучек, 88 – Авоньи, 44, Эланга, 63

Брайтон – Шеффилд Юнайтед – 1:1

Голы: Адингра, 6 – Уэбстер, 73 (автогол)

Удаления: Дауд, 68 (Брайтон)

Ливерпуль легко разобрался с Брентфордом, устроив разгром в родных стенах. Салах оформил дубль, еще один гол в активе Жоты, а Цимикас отдал два ассиста – 3:0. Также голевую передачу в свой актив записал Нуньес, который снова выкатил передачу Салаху. Шесть предыдущих ассистов в АПЛ уругваец также отдал Мохаммеду.

Египтянин стал причастным к 118 голам в 117 матчах за Ливерпуль на Энфилде в чемпионате. Кроме того, Салах стал первым футболистом "красных" в истории, которому удалось отличиться в первых шести домашках сезона АПЛ. Круто!

Ярмолюк начал встречу со скамейки запасных, появившись на 73-й минуте. Украинец заменил Йенсена и стал заметной фигурой на поле. Он уверенно тащил мяч на чужой половине, раздал несколько грамотных передач, заработал угловой (с которого едва не забили гол) и штрафной. Кроме того, он сам создал себе момент – Егор вышел на линию полукруга и нанёс удар, однако получилось слишком высоко. С таким футболом можно ждать появления в основе.

В параллельной встрече Вест Хэм устроил перестрелку с Ноттингемом. Команды на двоих забили аж пять голов, причем счет был открыт уже на 3-й минуте – это Пакета вывел "молотобойцев" вперед. "Лесники" в конце первого тайма и в начале второго смогли перевернуть ход встречи, забив дважды, но на 65-й минуте Боуэн восстановил статус-кво.

Решающий же выстрел на 88-й минуте нанес Соучек. Он и принес Вест Хэму победу. Таким образом, лондонцы прервали 4-матчевую безвыигрышную серию и поднялись в первую десятку АПЛ.

Другой лондонский клуб – Фулхэм – потерпел поражение в Бирмингеме. Астон Вилла оформила комфортное преимущество еще до перерыва, причем "коттеджеры" помогли открыть счет. Автоголом отметился Энтони Робинсон, который стал первым футболистом Фулхэма за более 10 лет, которому удалось провести два автогола в одном сезоне АПЛ. До этого подобное проворачивал Крис Берд в сезоне 2011/12.

На 70-й минуте Робинсон исправится за свой поступок. Он ассистировал Раулю Хименесу, однако пить "Боржоми" было поздно – к тому времени "вилланы" забили уже трижды (голы в активе Макгинна и Уоткинса). Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 3:1.

Брайтон же потерпел очередное фиаско. Подопечные Роберто Де Дзерби не сумели переиграть аутсайдера АПЛ – Шеффилд – расписав с ним результативную ничью. Иронично что оба гола в этой встрече забили футболисты Брайтона. На 6-й минуте счет открыл Адингра, а на 73-й его сравнял Вебстер.

Таким образом, "чайки" продлили безвыигрышную серию до пяти туров, расписав четвертую ничью на этом отрезке. Брайтон уже восьмой, а Шеффилд поднялся на предпоследнюю строчку в турнирной таблице.