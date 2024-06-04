– Нічия з Німеччиною – гарний результат?

– У кожної команди були свої завдання. Я задоволений результатом, але було достатньо помилок в обороні. Треба працювати. Перед матчем я казав гравцям, що вони зараз не готові на 100%. Грати проти такої команди треба у повній готовності. Втім, це важливий спаринг для нас, і я впевнений, що він допоможе нам підготуватися до Євро.

– Чому була обрана схема з трьома центральними захисниками?

– Бо ми аналізували гру збірної Німеччини в попередніх матчах. Зараз вони дуже гарно використовують коридори, а ми намагались їх закрити. Думаю, нам це вдалося. У другому таймі з'явилась втома, і було важко протистояти. Але кажу – дуже важливий спаринг для нас.

Німеччина – Україна – відеоогляд матчу

– Чим вас сьогодні здивувала Німеччина?

– У порівнянні з грою рік тому вони дуже додали. Можливо, тренер щось дав гравцям. Я вважаю, що ця команда стала сильнішою. Це один з фаворитів Євро.

– Чи можна сказати, що нинішня гра була гарною розминкою? Повний стадіон, гарна атмосфера. Як вам?

– Це не розминка. Коли стадіон заповнений, всі грають на максимум. Вважаю, що для наших гравців, людей це дуже важливо. Вони бачать, як футболісти дійсно борються на полі. Я вдячний гравцям, що вони передали дух нашої нації.

– Як оціните гру Зінченка? Сьогодні він грав лівого захисника, як в Арсеналі.

– Це було його завдання. Він так грає не тільки у нас, а й в Арсеналі. Вважаю, що він сьогодні був дуже мотивований, зіграв 90 хвилин. Вважаю, що зіграв дуже гарно.

– Як вам гра Анатолія Трубіна? Вже визначились з №1 на Євро?

– У нас є три гри до Євро. Усі воротарі отримають практику в цих спарингах, після яких ми ухвалимо рішення, – резюмував Ребров у коментарі MEGOGO.

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