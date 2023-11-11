Борнмут приймав Ньюкасл 11 листопада в 12-му турі АПЛ (2:0). Рахунок і огляд матчу за участю Іллі Забарного читайте на "Футбол 24".

Суботу, 11 листопада, можна назвати українським днем в АПЛ. Олександр Зінченко і Віталій Миколенко відзначилися голами, а закривав ігровий день матч Борнмут – Ньюкасл за участю Іллі Забарного. Захисник збірної України традиційно з'явився в основі.

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Борнмут підходив до гри у зоні вильоту – 6 очок, 18 місце і лише одна перемога. Ньюкасл посідав 7 місце з 4-очковим відставанням від зони ЛЧ, але мав серйозні кадрові труднощі – одразу 11 гравців з різних причин не могли допомогти команді. На тижні команда Едді Хау програла Борусії Дортмунд у Лізі чемпіонів, опустившись на останнє місце групи.

У перші півгодини команди створили кілька моментів, однак забити нікому не вдалося. Нік Поуп впорався з ударами Крісті та Клюйверта. Ньюкасл відповів ударами Лонгстаффа і Холла, які парирував Нето. Найгіршим для Едді Хау було поповнення в лазареті – до всіх втрат додався Альмірон, який травмувався і вимушено залишив поле. Одразу після цього Борнмут ледь не забив – Поуп врятував після чергового удару Крісті.

Соланке міг створити шедевральний асист. Домінік п'ятою покотив на Семеньо, який з гострого кута пробив поруч зі стійкою. Зрештою, перший тайм завершився нулями. Борнмут був ближчим до забитого м'яча, але на гол жодна з команд так і не награла.

Ілля Забарний в атаку не ходив, а біля своїх воріт відіграв надійно. Українець за першу половину виграв усі єдиноборства (три з трьох), але часто втрачав м'яч – цілих 7 разів. З дальніми пасами теж були проблеми – тільки 1 вдалий з 6-ти.

На старті другого тайму Соланке змарнував класний момент. Нападник відгукнувся на пас з глибини, на прийомі обіграв Поупа, але далеко відпустив м'яч і не зміг пробити. Ньюкасл створив момент після стандарту – м'яч таки не влетів у сітку, хоча було дуже близько.

На 60-й хвилині Борнмут все ж відкрив рахунок. Віллок вибив м'яч просто на Соланке, який одразу зорієнтувався і сильно пробив у ближній кут – 1:0. Ньюкасл одразу відповів ударом Гордона, який перед тим ефектно обіграв Забарного. В руки Нето.

А невдовзі "вишні" закрили гру. Після подачі кутового і удару Сіністерри м'яч влучив у стінку, а Забарний і Соланке були першими на добиванні фактично в метрі перед воротами. Влучний удар в активі Соланке, який випередив українця і п'ятою оформив дубль. А міг бути третій український гол за день...

2:0 – Борнмут скористався кадровою кризою Ньюкасла і вибрався із зони вильоту, набравши 9 очок. "Сороки" програли в АПЛ вперше з 2 вересня. Безпрограшна серія команди Едді Хау в чемпіонаті перервалася на позначці 7 матчів. За підсумками туру Ньюкасл ризикує відстати від зони ЛЧ вже на 7 очок. Міжнародна пауза для знекровленої команди Едді Хау настає дуже вчасно.

Ілля Забарний відіграв весь поєдинок і навіть міг забити ("завадив" Соланке). Центральний захисник збірної України отримав посередню оцінку (7.0 від Sofa Score та WhoScored). Один із найнижчих балів у складі Борнмута. Ілля припустився кількох позиційних огріхів, але традиційно був крутим у єдиноборствах – 4 виграні з 5-ти. Але одразу 10 втрат м'яча – серйозний мінус.

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