Челсі потролили Мудриком через нового тренера – Мареска задумав тотальну переоцінку
Михайло Мудрик не встигає так швидко забивати, як лондонський клуб змінює тренерів.
Популярний статистичний портал WhoScored у своєму стилі потролив Челсі: "Михайло Мудрик мав у Челсі стільки тренерів (5), як і голів в АПЛ". Тодд Бьолі так веде бізнес, що коштовний новачок забиває не частіше, ніж приходять нові коучі.
Мудрика в Челсі тренували Грем Поттер, Бруно Сальтор, Френк Лемпард і Маурісіо Почеттіно, а тепер українець працюватиме під керівництвом Енцо Марески. В АПЛ Михайло забивав Фулхему, Арсеналу, Крістал Пелас, Ньюкаслу та Ноттінгем Форест.
Мареска серйозно взявся до справи. Ще до офіційного призначення тренер під час відпустки почав передивлятися матчі Челсі в минулому сезоні. Італієць попросив у фахівців повний аналіз кожного гравця молодіжних і дорослих команд, повідомляє журналіст Sky Sports.
Таким чином у клубі може змінитися ієрархія між основними футболістами та резервістами. Михайло Мудрик, який має достатньо конкурентів на флангах атаки, розпочне роботу з новим тренером після Євро-2024.
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