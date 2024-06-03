Михайло Мудрик не встигає так швидко забивати, як лондонський клуб змінює тренерів.

Популярний статистичний портал WhoScored у своєму стилі потролив Челсі: "Михайло Мудрик мав у Челсі стільки тренерів (5), як і голів в АПЛ". Тодд Бьолі так веде бізнес, що коштовний новачок забиває не частіше, ніж приходять нові коучі.

Mykhailo Mudryk has now had as many managers at Chelsea (5) as he has scored Premier League goals for the club. pic.twitter.com/bkJLJ33HdP — WhoScored.com (@WhoScored) June 3, 2024

Мудрика в Челсі тренували Грем Поттер, Бруно Сальтор, Френк Лемпард і Маурісіо Почеттіно, а тепер українець працюватиме під керівництвом Енцо Марески. В АПЛ Михайло забивав Фулхему, Арсеналу, Крістал Пелас, Ньюкаслу та Ноттінгем Форест.

Мареска серйозно взявся до справи. Ще до офіційного призначення тренер під час відпустки почав передивлятися матчі Челсі в минулому сезоні. Італієць попросив у фахівців повний аналіз кожного гравця молодіжних і дорослих команд, повідомляє журналіст Sky Sports.

Таким чином у клубі може змінитися ієрархія між основними футболістами та резервістами. Михайло Мудрик, який має достатньо конкурентів на флангах атаки, розпочне роботу з новим тренером після Євро-2024.

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