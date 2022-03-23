Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко постійно хвилюється за свою малу Батьківщину, яка однією з перших прийняла удари росіян.

"У мене вся рідня з Чернігова та Чернігівської області. Я з усіма підтримую зв'язок: двоюрідні брати, сестри, дядьки, тітки, бабуся, тато.

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Хто де зараз перебуває. Постійно тривають обстріли, намагаються ховатися у бомбосховищах, підвалах, як і всі люди. Про це страшно говорити, думати. Постійно відбуваються бойові дії.

Коли побачив, що зробили з Черніговом та селами, що на Чернігівщині, то без сліз я не можу це нормально сприймати", – зізнався Ярмоленко в інтерв'ю Денисов Time.

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