Ярмоленко со слезами смотрит на обстрелы родного Чернигова – там остались папа и много родственников
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко постоянно переживает за свою малую Родину, которая одной из первых приняла удары россиян.
"У меня вся родня из Чернигова и Черниговской области. Я со всеми поддерживаю связь: двоюродные братья, сестры, дяди, тети, бабушка, папа.
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Кто где сейчас находится. Постоянно продолжаются обстрелы, пытаются прятаться в бомбоубежищах, подвалах, как и все люди. Об этом страшно говорить, думать. Постоянно совершаются боевые действия.
Когда увидел, что сделали с Черниговом и селами на Черниговщине, то без слез я не могу это нормально воспринимать", – признался Ярмоленко в интервью Денисов Time.
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