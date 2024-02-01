Динамо незабаром знову зможе розраховувати на свою головну зірку Андрія Ярмоленка.

Досвідчений вінгер почав займатися з м’ячем, інформує прес-служба київського клубу.

Динамо розглядає гравця збірної Колумбії на проблемну позицію – у списку киян 2-3 кандидати

Ярмоленко пропустив кілька днів через застуду, але тепер повернувся до індивідуальної роботи. 34-річний вінгер чергує ігрові вправи з тренажерною залою. Повернення у загальну групу очікують найближчими днями.

Нагадаємо, Ярмоленко у поточному сезоні зіграв за Динамо 9 матчів, забив 4 голи і віддав 1 асист. Востаннє ветеран виходив на поле 1 жовтня, після чого був змушений робити операцію. Найближчі спаринги "біло-синіх" – Левскі (2 лютого), Лієпая (8-го) і Шкендія (9-го).

Динамо виграло перший матч у 2024 році, 6 голів – шоу Ваната, Бражка і Беніто засмутило Шацьких з пікантним присмаком