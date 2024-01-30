Товариський матч 30 01 2024

Динамо – Пахтакор – 5:1

Голи: Ванат, 12 (пен.), 35, Беніто, 44, Царенко, 47, Бражко, 82 – Адхамзода, 41

Динамо: Нещерет (Моргун, 46) – Гусєв (Караваєв, 46), Попов (Дячук, 6), Сирота (Михавко, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Рамадані (Малиш, 46), Андрієвський (Бражко, 46) – Беніто (Кабаєва, 46), Шапаренко (Царенко, 46), Волошин (Діалло, 46) – Ванат (Пономаренко, 46)

Реабілітація почала вдаватися зі старту – Ванат в ударі

Після двох поспіль стартових поразок Динамо зустрілося з Пахтакором, який очолює легенда київського клубу Максим Шацьких. Волошин уже на 30 секунді блискучим пасом закинув зі своєї половини на хід Ванату, але нападник збірної України після того, як втік від двох опонентів, не розвинув атаку. Олексій Гусєв, син легендарного Олега, непогано відпрацьовує на своєму правому фланзі оборони – спочатку відбір, потім блок. На кутовому вже Сирота і Ванат страхують партнерів на межі воротарського.

Динамо – Пахтакор: онлайн-трансляція матчу – Шовковський проти іншої легенди

Гол прийшов з пенальті, якому передував дивний момент Пахтакора. Дубінчак розвернувся на своїй половині, дав уперед, але Волошин почав зміщуватися до своїх воріт і ледь не привіз втратою. Добре, що Рамадані підчистив. А далі вже Андрієвський обігрався у стіночку з Шапаренком і закинув на лівий фланг. Ванат пройшов двох суперників, заробив 11-метровий, сам же його й реалізувавши. Знову Рамадані непогано читає гру, знову перехоплюючи перед штрафним Динамо. Ванат приймає дальній пас Гусєва на правому фланзі й виводить Шапаренка на удар майже з 11 метрів – блок.

Рамадані й Гусєв-молодший подобалися до пропущеного м'яча

Двоє футболістів дуже подобаються в оборонні роботі, не забуваючи і ходити вперед. Гусєв перехоплює на чужій половині, Рамадані заробляє небезпечний штрафний. Беніто головою скидав на дальню стійку, яку дещо забули замкнути. Македонський опорник ще й з тягне м'яч уперед. А на 24 хвилині вже сам пробиває Рамадані після чергового проходу та підбирання. Жорсткий відбір Попова на фланзі. Суддя виписав Денису жовту за гру ліктем, хоча боротьба відбувалася внизу і не було особливих грубощів.

Шапаренко важкувато дихає. Багато біганини без м'яча доводиться виконувати Миколі на позиції під нападником. Однак на 35 хвилині бачимо, що все було недарма. Беніто на лівому фланзі відрізав двох і прокинув десятці у штрафний. Шапаренко отримав безліч час і виконав націлений пас на Ваната, який в оточенні пари опонентів спромігся прошити голкіпера. Адхамзода увірвався в коридорчик, який утворився після пасу п'ятою Холдорхонова, який відрізав Гусєва і Рамадані. Далі гравець Пахтакора спокійно хитнув Попова і покотив повз Нещерета. Цікаво, що саме з викидання голкіпера на Ваната прийшов цей пропущений гол.

Шедевр Беніто на десерт тайму, Шапаренко почав впливати на гру десяткою

А ось і окраса матчу. На все про все від Нещерета до взяття воріт – 23 секунди! Класний вихід з-під пресингу через зміщення Ваната і Шапаренка назад. Звільняється простір для Волошина ліворуч, а Беніто п'ятою ідеально замикає крос Назара. Нігерійський вінгер в ударі. Гол у матчі проти Легії, що став першим для Динамо у 2024 році, а тепер знову забив і відзначився ефектним передасистом. Не обійшлося без пікантного моменту. Шапаренко, подейкують, зустрічається з молодшою донькою Максима Шацьких.

У перерві Шовковський змінив усю команду. І вже на старті другої половини ми побачили ще один приклад напрочуд ефективного виходу з оборони в атаку від голкіпера. Добрячу хвилину катали, Царенко встиг почати цю атаку ліворуч на своїй половині й замкнути вже ближче до правої зони. Караваєв покотив за спини, Кабаєв знайшов Антона в чудовій позиції, ідеальний удар у дотик увінчав комбінацію. Діалло підібрав у центрі, обігрався з Царенком і пробив над воротами. Знову відзначаємо, як швидко рухається м'яч у динамівців через передачі в дотик.

Царенко і Діалло було не зупинити і після взяття воріт

Пас Царенка перехопили, але вийшло прямо на хід Караваєву, який не зумів переграти воротаря узбеків. Самба Діалло добре вмикається з глибини і постійно намагається різким пасом запустити вперед партнерів. Активна оборона і від інших футболістів з доволі високим підняттям лінії. Царенко грішить обрізками. Одна з таких дала шанс Пахтакору пробити з меж штрафного, поруч з правою стійкою. Пономаренко запускає свічку на правий напівфланг, Караваєв відразу ж на лінію воротарського, Царенко дивом не забиває.

Діалло накрутив одразу 3 суперників, підібравши м'яч на своїй половині, а далі партнери не довели до пуття. Динамо, втім, не зупинилося. Бражко приклався здалеку – голкіпер потягнув з-під поперечини. Михавко після подачі кутового від Царенка прекрасно набігав, знявши снаряд на лінії воротарського – зовсім близько до 5:1 було. І знову юний Матвій Пономаренко блискуче підіграє Караваєву, черговий сейв кіпера Пахтакора.

Пономаренко теж заслужив на гол, Моргун виручив – шедевром і підсумували

Розкішна діагональ Бражка перемикає фланг атаки. Шкода, що Караваєв не підтримав почин капітана з другого тайму. Моргун потягнув удар зі штрафного. А почався момент з прикрої обрізки Михавка, на якого ніхто особливо не тиснув. Парирував 22-річний воротар Динамо і підступний удар зі штрафного низом. Діалло на прийомі відрізає двох узбеків і зі своєї половини відправляє на хід Пономаренку, який змістився ліворуч. Матвій пробив низом, голкіпер на місці. Самба інтенсивно сьогодні діє, багато ривків, дриблінгу, гострих передач.

Натомість удар сенегальця підвів. Кабаєв праворуч відкрився у широкій позиції та прострілив, а ось лівий вінгер пробив у власну ж ногу. Бражко з правої ефектно реалізував стандарт, пробивши у воротарський кут. Таки маємо 5:1! Царенко подав штрафний з правого флангу, двоє проскочили повз м'яч, тоді як автор п'ятого забитого м'яча пробив у блок. Наприкінці зустрічі Малиш з подачі Караваєва дивом не забив шостий – узбецький футболіст виніс з порожніх воріт. Пономаренко на лівому фланзі отримав закидання від Вівчаренка, але не прошив голкіпера.