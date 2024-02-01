Динамо скоро снова сможет рассчитывать на свою главную звезду Андрея Ярмоленко.

Опытный вингер начал заниматься с мячом, сообщает пресс-служба киевского клуба.

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Ярмоленко пропустил несколько дней из-за простуды, но теперь вернулся к индивидуальной работе. 34-летний вингер чередует игровые упражнения с тренажерным залом. Возвращение в общую группу ожидается в ближайшие дни.

Напомним, Ярмоленко в текущем сезоне сыграл за Динамо 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. В последний раз ветеран выходил на поле 1 октября, после чего был вынужден делать операцию. Ближайшие спарринги "бело-синих" – Левски (2 февраля), Лиепая (8-го) и Шкендия (9-го).

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