На радари київського клубу потрапив 22-річний колумбієць Браян Себальйос, стверджує ТаТоТаке.

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Центрбек належить бразильській Форталезі, але нинішній сезон на правах оренди проводить вдома за Атлетіко Хуніор. Потужний захисник (189 см) зіграв 12 матчів та відзначився одним голом. Себальйос зі збірною Колумбії U-23 брав участь у кваліфікаційному турнірі Південної Америки на Олімпіаду, але зазнав травми.

Контракт захисника з Форталезою розрахований до кінця 2026 року, а ціна за Transfermarkt складає 850 тисяч євро. Загалом у Динамо є список з 2-3 прізвищ на проблемну позицію.

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