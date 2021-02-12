Пошкодження українця є далеко не таким серйозним, як повідомляли ЗМІ, запевнив агент гравця Вадим Шаблій у розмові з Команда№1.

Ярмоленко претендує на звання автора найкрасивішого гола Вест Хема у січні

Навіть за найгіршими прогнозами Ярмоленко пропустить до трьох тижнів. Це означає, що легіонер Вест Хема буде готовий допомогти збірній України у перших матчах кваліфікації на чемпіонат світу. Команда Шевченка розпочне шлях 24 березня гостьовим поєдинком проти Франції.

Додамо, що Вест Хем упродовж трьох тижнів зустрінеться з Шеффілд Юнайтед, Тоттенхемом, Манчестер Сіті та Лідсом. Вочевидь, у цих матчах на Ярмоленка розраховувати не варто.

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