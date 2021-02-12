Ярмоленко успеет восстановиться к старту отбора на ЧМ-2022 – агент опроверг серьезную травму
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко избежал худшего сценария с травмой колена.
Повреждение украинца далеко не такое серьезное, как сообщали СМИ, заверил агент игрока Вадим Шаблий в разговоре с Команда№1.
Ярмоленко претендует на звание автора самого красивого гола Вест Хэма в январе
Даже по самым худшим прогнозам Ярмоленко пропустит до трех недель. Это означает, что легионер Вест Хэма будет готов помочь сборной Украины в первых матчах квалификации на чемпионат мира. Команда Шевченко начнет путь 24 марта гостевым поединком против Франции.
Добавим, что Вест Хэм в течение трех недель встретится с Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэмом, Манчестер Сити и Лидсом. Очевидно, в этих матчах на Ярмоленко рассчитывать не стоит.
"Травма Ярмоленка стала фатальною": українця критикують за матч проти МЮ та бояться найгіршого – виліт не став трагедією