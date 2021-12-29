Андрій Ярмоленко повертається у старт Вест Хема після величезної паузи.

Українець вийде у основі на матч 16 туру АПЛ проти Саутгемптона, повідомляє Twitter "молотів".

"Ярмоленко рятує день для Мойєса": українець провів матч сезону за Вест Хем, але ЗМІ вказали на недоліки

У поточному чемпіонаті Англії Ярмоленко виходив виключно на заміни, а два повні поєдинки відіграв в рамках Кубка ліги. В АПЛ остання поява у старті була аж 8 липня – зустріч 34 туру минулого розіграшу проти Бернлі. Тоді українець провів на полі 61 хвилину, а Вест Хем програв 0:1.

Нагадаємо, команда Девіда Мойєса йде десятою у турнірній таблиці і може наздогнати Саутгемптон у разі перемоги.

Ярмоленко спробує розвинути успіх, Барселона без Мессі й виклики для Ліверпуля і Артети – анонс передноворічного мідвіку