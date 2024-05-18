Визначилися фіналісти плей-офф Чемпіоншипу в сезоні-2023/24. Лідс і Саутгемптон можуть повернутися в АПЛ.

Чемпіоншип, плей-офф, півфінал

Саутгемптон – Вест Бромвіч – 3:1 (за сумою двох матчів – 3:1)

Голи: Смолбон, 49, Армстронг, 78, 85 (пен) – Седрік, 90+8

Лестер повернувся в АПЛ відразу після вильоту, посівши перше місце в Чемпіоншипі. Другу сходинку забрав Іпсвіч, а третю путівку розіграли чотири команди в плей-офф. У фінал вийшли торішні учасники Прем'єр-ліги: Лідс вчора розібрався з Норвічем, а Саутгемптон сьогодні обіграв Вест Бромвіч.

Перша половина протистояння між "святими" та "дроздами" завершилася нульовою нічиєю. Не забивали команди і в першому таймі матчу-відповіді. Однак по перерві Саутгемптон вирвав перемогу. Смолбон красивим ударом відкрив рахунок, після чого Армстронг оформив дубль. ВБА відповів голом престижу.

Вирішальний поєдинок відбудеться 26 травня на Вемблі.