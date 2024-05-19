"Блаугранас" продовжує підшуковувати альтернативу Хаві, який може покинути клуб в літнє трансферне вікно.

Майбутнє Хаві на чолі Барселони залишається хитким – конфлікт наставника з президентом "блаугранас" Жоаном Лапортою підштовхує останнього до пошуків іншого тренера.

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За інформацією Jijantes FC, наразі каталонці розглядають три варіанти: екс-захисника Барселони та легенду збірної Мексики Рафаеля Маркеса, Ганса-Дітера Фліка та Томаса Тухеля. Цікаво, що Маркес немає досвіду роботи головним тренером на вищому рівні (очолює молодіжну команду Барселони), Хансі Флік наразі є безробітним, а Тухель покине Баварію цього літа.

Додамо, що Барселона наразі посідає друге місце в Ла Лізі (4 очки відриву від третьої Жирони), дісталась до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вилетіла в чвертьфіналі Кубка Іспанії.

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