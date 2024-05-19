Півзахисник СК Дніпро-1 Олег Очеретько, який належить Шахтарю, зіграє проти "гірників", повідомляє "ТаТоТаке".

СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Керівництво донецького клубу дало безкоштовний дозвіл 20-річному вінгеру вийти проти "помаранчево-чорних" у матчі 29-го туру УПЛ.

За інформацією джерела, не допоможе Шахтарю у цьому матчі Лассіна Траоре – у легіонера певні проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, Очеретько виступатиме за СК Дніпро-1 до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за дніпрян 11 матчів без результативних дій. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2027-го. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

НДо слова, дуель між СК Дніпро-1 і Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 19 травня, у Дніпрі і стартує о 15:30.

СК Дніпро-1: розпродаж і перебудова під прильотами російських ракет – клуб потрібно терміново рятувати