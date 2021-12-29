Андрей Ярмоленко возвращается в старт Вест Хэма после огромной паузы.

Украинец выйдет в основе на матч 16 тура АПЛ против Саутгемптона, сообщает Twitter "молотов".

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В текущем чемпионате Англии Ярмоленко выходил исключительно на замены, а два полных поединка сыграл в рамках Кубка лиги. В АПЛ последнее появление в старте была аж 8 июля – встреча 34 тура прошлого розыгрыша против Бернли. Тогда украинец провел на поле 61 минуту, а Вест Хэм проиграл 0:1.

Напомним, команда Дэвида Мойеса идет десятой в турнирной таблице и может догнать Саутгемптон в случае победы.

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