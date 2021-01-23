Вест Хем визначився з майбутнім Мойєса по завершенні сезону
Керівництво "молотів", схоже, довіряє чинному наставнику Девіду Мойєсу.
Вест Хем серйозно налаштований продовжити співпрацю з нинішнім наставником, повідомляє The Guardian. Нову угоду планують запропонувати по завершенні поточного сезону.
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Чинний контракт Девіда Мойєса завершується у червні 2021-го, а тому керівництво "молотів" працює над збереженням тренера у колективі через досить позитивні результати.
Після 19 зіграних турів АПЛ підопічні 57-річного фахівця розташувались на 7 місці з 32 заліковими балами – відставання від лідера (МЮ) становить 8 пунктів.
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