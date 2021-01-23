Вест Хем серйозно налаштований продовжити співпрацю з нинішнім наставником, повідомляє The Guardian. Нову угоду планують запропонувати по завершенні поточного сезону.

Вест Хем знайшов підсилення атаки в Серії А – на радарі син найкращого тренера десятиліття

Чинний контракт Девіда Мойєса завершується у червні 2021-го, а тому керівництво "молотів" працює над збереженням тренера у колективі через досить позитивні результати.

Після 19 зіграних турів АПЛ підопічні 57-річного фахівця розташувались на 7 місці з 32 заліковими балами – відставання від лідера (МЮ) становить 8 пунктів.

Ярмоленко здійснив мрію Мойєса – українець віддав перший асист в АПЛ, а давній герой тягне Вест Хем до історичних висот