Ярмоленко отметился третьим голом в сезоне – вингер Вест Хэма элегантно перебросил голкипера
17:44 - Читати українською
Андрей Ярмоленко в очередной раз подтвердил свой статус грозы кубковых турниров.
завершено
Украинец удвоил преимущество Вест Хэма в поединке 1/16 Кубка Англии против Донкастера.
Вест Хэм определился с будущим Мойеса по окончании сезона
На 2 минуте счет открыл Форнальс, а на тридцать второй за дело взялся Ярмоленко. Саид Бенрама тонкой передачей вывел партнера на рандеву с голкипером – Андрей аккуратно подсек мяч и побежал праздновать гол.
К слову, для Ярмоленко это третий гол в сезоне 2020/21. Ранее украинец дважды поражал ворота Халла в матче Кубка лиги.
Маліновський їде в нефартовий Мілан, друга битва МЮ з Ліверпулем, Реал і Барса в гонитві за Атлетіко: топ-матчі вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter