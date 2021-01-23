Украинец удвоил преимущество Вест Хэма в поединке 1/16 Кубка Англии против Донкастера.

Вест Хэм определился с будущим Мойеса по окончании сезона

На 2 минуте счет открыл Форнальс, а на тридцать второй за дело взялся Ярмоленко. Саид Бенрама тонкой передачей вывел партнера на рандеву с голкипером – Андрей аккуратно подсек мяч и побежал праздновать гол.

К слову, для Ярмоленко это третий гол в сезоне 2020/21. Ранее украинец дважды поражал ворота Халла в матче Кубка лиги.

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