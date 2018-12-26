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Ярмоленко продовжує працювати з м’ячем навіть з однією здоровою ногою

11:02 994 Читать на русском
Ярмоленко продовжує працювати з м’ячем навіть з однією здоровою ногою
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко показав, як працює з м’ячем поки відновлюється від травми.

Андрій Ярмоленко показав своїм підписникам в інстаграмі відео, де він перепасовується верховими передачами з іншим чоловіком. Зважаючи, що права нога Андрія поки не дієздатна, Ярмоленко робив це сидячи.

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Цікавим є те, що саме партнер Ярмоленка припустився помилки та першим впустив м’яч на землю.

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Нагадаємо, Ярмоленко отримав травму у матчі проти Тоттенхема 20 жовтня цього року. Українець порвав ахіллове сухожилля та має пропустити ще близько 4 місяців.

Теги
Вест Хем Вест Хем Відеоновини Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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