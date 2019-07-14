Ярмоленко в составе Вест Хэма прибыл в Китай – как фанаты встречали украинца и его партнеров

Вест Хэм после длительного перелета добрался до Поднебесной, где в рамках азиатского турне продолжит подготовку к сезону 2019/20.

Андрей Ярмоленко и его Вест Хэм уже в Китае. Делагацию "молотобойцев" в городе Нанкин встретили несколько сотен местных поклонников, которым посчастливилось взять автографы и сделать совместные фото со своими любимцами.

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Особое внимание было уделено Мануэлю Пеллегрини – главный тренер лондонцев ранее работал в Китае, проведя в этой стране 2 года.

К слову, в первом матче в Поднебесной Вест Хэм сыграет против Манчестер Сити, в делегации которого присутствует другой украинец – Александр Зинченко. Матч запланирован на среду, 17 июля, а финал турнира пройдет 20 июля.

Напомним, недавно Ярмоленко впервые вышел на поле после 9-месячного отсутствия из-за травмы.

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