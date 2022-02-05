"Ми продовжували йти вперед і створили кілька моментів, але здавалося, що це буде не наш день. Правду кажучи, я думаю, що Кіддермінстер заслужив на можливість пробити пенальті. Вони багато працювали для цього, але трохи забракло удачі. Зрештою, ми просто досягли свого.

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Сьогодні наш склад майже повністю складався з гравців, які отримують шанс в європейських матчах, тому я не бачив великої проблеми, якщо вони зіграють і в Кубку. Але якщо будемо так грати, то далеко не пройдемо. На щастя, ми граємо так не надто часто. Сподіваюся, цього більше не повториться", – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, лондонці була за кілька хвилин від поразки представнику шостого дивізіону. У компенсований час "молотів" врятував Райс, а на останніх секундах екстратайму Боуен забезпечив вихід до 1/8 фіналу Кубка.

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