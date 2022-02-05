Кубок Англії, 1/16 фіналу

Евертон – Брентфорд – 4:1

Голи: Міна, 31, Рішарлісон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тоні, 55 (пен)

Поєдинок 1/16 фіналу Кубка Англії був відмінним шансом для обох команд перервати невдалі серії. Брентфорд програв 4 останні матчі АПЛ і скотився на 14 місце, а Евертон не перемагав у чемпіонаті ще з 6 грудня. Єдина перемога "ірисок" за останній час – над Халлом у 1/32 Кубка, але й та була здобута лише в екстра-таймі. Френк Лемпард дебютував на посаді головного тренера Евертона – у легенди англійського футболу був майже тиждень, щоб підготуватися до звітної гри.

Звісно, Кубок – не пріоритет "ірисок" з урахуванням складної турнірної ситуації в АПЛ, але поразка в дебютному матчі точно не входила в плани Лемпарда. Вибір стартового складу це лише підтвердив – лише найсильніші, без експериментів. Місце на лівому фланзі оборони отримав Віталій Миколенко, який залікував травму і повернувся до гри. Це був перший матч українця на Гудісон Парк.

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Донні ван де Беек і Деле Аллі, які прийшли з Манчестер Юнайтед і Тоттенхема відповідно, опинилися поза заявкою. Обоє були представлені фанатам у перерві гри.

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Старт гри вийшов дуже сумбурним. Вкрай мало змістовних атак від обох команд. Миколенко непогано підключився лівим флангом і разом з Годфрі організував момент для Рішарлісона. Бразилець пробив невлучно. І тут настала перша неприємність для Лемпарда – Бен Годфрі отримав травму і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Єррі Міна.

"Іриски" впродовж першої чверті матчу практично нічого не створили – жодного удару в площину, лише момент Рішарлісона і кілька спроб із дальньої дистанції. Про атаку Брентфорда говорити взагалі не доводилося. Мінімум активності від новоспеченої команди Крістіана Еріксена, який опинився поза заявкою. Відповідно, як такої захисної роботи у Миколенка і партнерів не було.

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Віталій міг стати автором гольової передачі. Українець знайшов Андре Гомеша, який пробив з-за меж штрафного. Кіпер перевів на кутовий, який виявився гольовим. Єррі Міна головою розстріляв ворота. Перший удар у площину став результативним. Колумбієць, який вступив у гру лише через травмк партнера, записав своє прізвище на табло.

Після пропущеного м'яча підопічні Томаса Франка таки згадали про атаку. Біля воріт Евертона епізодично ставало спекотно. Нарешті вступив у гру Пікфорд, потягнувши удар в ближню дев'ятку. Андре Гомеш накрутив суперника і віддав на Миколенка, однак українець подав дуже невдало. Вже в компенсований час Грей пройшов двох суперників і міг віддати на Рішарлісона, але зіграв дуже егоїстично. Партнер був у куди кращій позиції.

Навряд чи доцільно було чекати феєрії від двох команд, які перебувають в поганій формі. Після гола Міни суперники заграли активніше, проте змістовного футболу до перерви було не так багато.

Обмін голами по перерві – Миколенко "посприяв"

Перша змістовна атака Евертона по перерві стала гольовою. Аллан з центра поля закинув на Рішарлісона, той вибіг віч-на-віч і реалізував свій шанс. У два паси пройшли "іриски" всю оборону Брентфорда і зробили свою перевагу комфортною. Але гості швидко знайшли в собі сили відповісти.

Миколенко не влучив по м'ячу, намагаючись перервати простріл з лівого флангу. Пощастило, що суперник відповів тим же, не чекаючи такого огріху від українського захисника. Гості двічі просили пенальті і, зрешою, досягли свого з другої спроби. Віталій не витримав лінію, залишивши Тоні не в офсайді. Пікфорд намагався врятувати, але збив суперника. Сам Тоні і реалізував 11-метровий.

Підопічні Лемпарда додали у швидкості та доволі швидко забили втретє. Знову допоміг стандарт – Грей подав кутовий, захисник Брентфорда скинув на Холгейта, який скористався подарунком. Вперше з 13 вересня Евертон забив 3 голи за 90 хвилин!

По суті, на цьому можна було ставити крапку. Остання чверть матчу була дуже інтертною – Брентфорд, схоже, змирився з вильотом, а Евертон нікуди не поспішав, впевнено відвівши гру в центр поля. Тільки в компенсований час Таунсенд поставив фінальну крапку, точно пробивши у ближній кут. 4:1. Попереду у обох команд серйозніші завдання в чемпіонаті. Френк Лемпард дебютував у Евертоні з перемоги.

Миколенко не дограв матч – пристойний дебют українця на Гудісон Парк

На 73-й хвилині Миколенко залишив поле, поступившись місцем на полі Джонджо Кенні. Можливо, Лемпард вирішив поберегти єдиного лівого захисника, адже вже 8 лютого Евертон зіграє важливий виїзний матч проти Ньюкасла.

Дебют перед фанатами Евертона важко однозначно оцінити. Так, 22-річний українець став одним із винуватців пропущеного м'яча, не витримавши офсайдної лінії. Було ще кілька менш значущих огріхів у захисті. Але паралельно з цим Віталій регулярно здійснював забігання по своєму фланзі, пропонуючи себе партнерам, які частненько ігнорували його. Передусім, це стосується Грея.

Одинадцять втрат м'яча – на надто добрий показник для гравця захисного плану. З традиційними для Англії подачами теж не пішло – жодної вдалої з 4-х. Водночас Миколенко віддав один ключовий пас, жодного разу не сфолив і не програв єдиноборств. Останніх, щоправда, назбиралося аж одне.

Віталію ще бракує зіграності з партнерами, але нервів від українця поступово стає менше. Сьогодні українець не виблискував, отримав одні з найнижчих оцінок у команді, але антигероєм його точно не назвеш. На фоні іншого представника АПЛ – непогано, однак нинішній Брентфорд є не зовсім тим суперником, який здатен завдати проблем. У вівторок проти Ньюкасла Миколенку буде куди важче.

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