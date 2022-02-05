"Мы продолжали идти вперед и создали несколько моментов, но казалось, что это будет не наш день. По правде говоря, я думаю, что Киддерминстер заслужил возможность пробить пенальти. Они много работали для этого, но немного не хватило удачи. В конце концов, мы просто добились своего.

Лэмпард дебютировал в Эвертоне с разгрома в Кубке Англии – ошибка Миколенко в первой игре на Гудисоне привела к голу

Сегодня наш состав почти полностью состоял из игроков, получающих шанс в европейских матчах, поэтому я не видел большой проблемы, если они сыграют и в Кубке. Но если будем так играть, то далеко не пройдем. К счастью, мы играем так не слишком часто. Надеюсь, это больше не повторится", – цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, лондонцы были в нескольких минутах от поражения представителю шестого дивизиона. В компенсированное время "молотов" спас Райс, а на последних секундах экстратайма Боуэн обеспечил выход в 1/8 финала Кубка.

Ярмоленко организовал победный гол на последних секундах, спасши Вест Хэм от грандиозного позора в Кубке Англии