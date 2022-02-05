Кубок Англії, 1/16 фіналу

Кіддермінстер – Вест Хем – 1:2

Голи: Алекс, 19 – Райс, 90+1, Боуен, 120+1

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Головний тренер лондонців випустив експериментальний склад, які і належить для ранніх стадій національного кубка. З перших хвилин здебільшого з'явилися футболісти, яким у нинішньому сезоні бракує ігрової практики. Зокрема, Андрій Ярмоленко. Українець остаточно став кубковим бійцем для Вест Хема. В АПЛ від вересня він сумарно відіграв лише 88 хвилини (жодної появи у стартовому складі).

У попередньому раунді Кубка Англії Мойєс дав зіграти Ярмоленку лише одну хвилину. Можливо, це через статус суперника. Вест Хем обіграв Лідс. Сьогодні "молотам" протистояв куди скромніший опонент. Кіддермінстер виступає аж у шостому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії, хоча й іде там серед лідерів. Ось проти такої команди українець вперше у 2022 році вийшов у стартовому складі та ще й на своїй рідній позиції. Зі стартового протоколу здавалося, що Андрій гратиме в центрі нападу. Туди перемістився ще один правий вінгер – Джаррод Боуен.

Схоже, Девід Мойєс та його підопічні сильно недооцінили суперника. Кіддермінстер нервував лише перші кілька хвилин, а потім цілковито заволодів ініціативою. Увімкнувши трансляцію після 10-ї хвилини, ви б навіть не зрозуміли, у якій формі насправді грає команда АПЛ. Господарі не просто були активнішими, а й ефективнішими. Моментів було вдосталь, але забити вдалося лише після стандарту. Ареоля помилився на виході, й Алекс добив у ворота. Ярмоленко відчайдушно намагався кинутися під м'яч – без шансів.

У першому таймі Вест Хем справді виглядав приреченим. Жодного (!) удару в площину воріт. Катастрофа в обороні, інертна атака... І це, поступаючись представнику шостого дивізіону! По перерві Мойєс вдався до плану "Б". На полі з'явилися Райс та Доусонн – стабільні гравці основи. Ярмоленко та Боуен помінялися позиціями. Українець таки перемістився на вістря атаки. Саме їхній тандем і організував перший момент лондонців. Андрій віддав пас, а Джаррод підступно бив у ближній кут. Голкіпер врятував. Вест Хем вперше пробив у площину. На 61-й хвилині гри...

Організувати масований наступ Вест Хему так і не вдалося, але останні хвилини він провів дуже активно. Кілька разів у епіцентрі подій опинявся Ярмоленко. Андрій спочатку намагався заробити пенальті. Рефері не повірив. Згодом форвард вивів на удар Бенрахма – захисники заблокували. Господарі ж більше зосередилися на обороні. Це майже спрацювало. Лише у компенсований час Форнальс і Райс прорвали опіку, і Деклан потужним пострілом увігнав м'яч у сітку. Гра перейшла у овертайм.

Гості справді намагалися все вирішити до серії пенальті. Ярмоленко навіть створив гол для Райса. Андрій класно відкрився у штрафному, прийняв і пробив уздовж воріт. На дальній стійці замкнув Деклан. Арбітри не дали навіть порадіти, зафіксувавши офсайд в українця. Зрештою, саме наш земляк і став одним із рятівників, попри загалом слабкий матч. На останніх секундах Ярмоленко наважився на удар з-за меж штрафного. М'яч на дальній стійці дістався Кресвеллу, який і викотив Боуену вже на порожні ворота. Вест Хем драматично проходить далі, рятуючись від грандіозної ганьби.