Ярмоленко став одним з найкращих у Вест Хемі за версією Whoscored, Зінченко – лідер захисту Манчестер Сіті

Авторитетний ресурс оцінив дії українців у матчах четвертого туру чемпіонату Англії.

Вест Хем здобув перемогу над Норвічем (2:0), а Манчестер Сіті розтрощив Брайтон (4:0).

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Ярмоленко отримав від Whoscored оцінку 7,9, що стало четвертим результатом у складі "молотків" після Аллє, Андерсона і Масуаку. Зінченко за матч проти "чайок" може похвалитися результатом 7,4. Це найкраща оцінка серед захисників "містян" і сьома у загальнокомандній таблиці.

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Після чотирьох турів Манчестер Сіті має десять пунктів у своєму активі, у Вест Хема – сім очок.