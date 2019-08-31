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Ярмоленко став одним з найкращих у Вест Хемі за версією Whoscored, Зінченко – лідер захисту Манчестер Сіті

21:54 718 Читать на русском
Ярмоленко став одним з найкращих у Вест Хемі за версією Whoscored, Зінченко – лідер захисту Манчестер Сіті
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Авторитетний ресурс оцінив дії українців у матчах четвертого туру чемпіонату Англії.

24’ Себастьян Аллє
56’ Андрій Ярмоленко
 
24’ Себастьян Аллє
56’ Андрій Ярмоленко

Вест Хем здобув перемогу над Норвічем (2:0), а Манчестер Сіті розтрощив Брайтон (4:0).

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Ярмоленко отримав від Whoscored оцінку 7,9, що стало четвертим результатом у складі "молотків" після Аллє, Андерсона і Масуаку. Зінченко за матч проти "чайок" може похвалитися результатом 7,4. Це найкраща оцінка серед захисників "містян" і сьома у загальнокомандній таблиці.

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Після чотирьох турів Манчестер Сіті має десять пунктів у своєму активі, у Вест Хема – сім очок.

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