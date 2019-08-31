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Ярмоленко стал одним из лучших в Вест Хэме по версии Whoscored, Зинченко – лидер защиты Манчестер Сити

21:55 100 Читати українською
Ярмоленко стал одним из лучших в Вест Хэме по версии Whoscored, Зинченко – лидер защиты Манчестер Сити
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Авторитетный ресурс оценил действия украинцев в матчах четвертого тура чемпионата Англии.

24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко
 
24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко

Вест Хэм одержал победу над Норвичем (2:0), а Манчестер Сити разбил Брайтон (4:0).

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Ярмоленко получил от Whoscored оценку 7,9, что стало четвертым результатом в составе "молотков" после Алле, Андерсона и Масуаку. Зинченко за матч против "чаек" может похвастаться результатом 7,4. Это лучшая оценка среди защитников "горожан" и седьмая в общекомандном зачете.

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После четырех туров Манчестер Сити имеет десять пунктов в своем активе, у Вест Хэма – семь очков.

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Теги
Украинцы за рубежом Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Вест Хэм - Норвич Манчестер Сити - Брайтон Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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