Ярмоленко стал одним из лучших в Вест Хэме по версии Whoscored, Зинченко – лидер защиты Манчестер Сити

Авторитетный ресурс оценил действия украинцев в матчах четвертого тура чемпионата Англии.

Вест Хэм одержал победу над Норвичем (2:0), а Манчестер Сити разбил Брайтон (4:0).

Вест Хэм одержал вторую подряд победу – Ярмоленко забил блестящий гол и стал одним из лучших в матче АПЛ

Ярмоленко получил от Whoscored оценку 7,9, что стало четвертым результатом в составе "молотков" после Алле, Андерсона и Масуаку. Зинченко за матч против "чаек" может похвастаться результатом 7,4. Это лучшая оценка среди защитников "горожан" и седьмая в общекомандном зачете.

Ливерпуль уверенно одолел Бернли, Манчестер Сити с Зинченко уничтожил Брайтон: 4-й тур АПЛ, матчи субботы

После четырех туров Манчестер Сити имеет десять пунктов в своем активе, у Вест Хэма – семь очков.