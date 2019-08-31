Манчестер Юнайтед у більшості не зміг дотиснути Саутгемптон: 4-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 4-го туру англійської першості не обійшлося без сенсацій. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/2020, 4-й тур

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голи: Вестергор, 58 – Джеймс, 10

Вилучення: Дансо, 73 (друга жовта картка)

Вест Хем – Норвіч – матч розпочнеться о 17:00

Крістал Пелас – Астон Вілла – матч розпочнеться о 17:00

Лестер – Борнмут – матч розпочнеться о 17:00

Манчестер Сіті – Брайтон – матч розпочнеться о 17:00

Ньюкасл – Уотфорд – матч розпочнеться о 17:00

Челсі – Шеффілд Юнайтед – матч розпочнеться о 17:00

Бернлі – Ліверпуль – матч розпочнеться о 19:30

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Суботній вікенд в англійській Прем’єр-лізі розпочали Саутгемптон та Манчестер Юнайтед. Вже на 10-й хвилині Деніел Джеймс ударом у праву дев’ятку вивів "червоних дияволів" вперед.

Непогані шанси відзначитьсь у першому таймі мали Арон Ван-Біссака та вже згаданий Джеймс: після удару першого м’яч пролетів у лічених сантиметрах над поперечиною, а з пострілом Деніела впорався Ангус Ганн.

Другий тайм активніше розпочали "святі" і їх старання увінчались забитим голом: Яннік Вестергор, увірвавшись у штрафний майданчик, замкнув поперечну передачу від Кевіна Дансо у лівий кут воріт і зрівняв рахунок.

На 73-й хвилині арбітр залишив Саутгемптон у меншості вилучивши за другу жовту картку Кевіна Дансо. Маючи чисельну перевагу гості створили кілька небезпечних моментів, однак їм бракувало або точного завершального удару або чудово відпрацьовував у рамці Ганн.

Після цієї нічиєю Манчестер Юнайтед набрав 5 очок і зайняв четверту сходинку, Саутгемптон з 4 пунктами піднявся на тринадцяте місце.

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