Вест Хем здобув другу поспіль перемогу – Ярмоленко забив блискучий гол і став одним з найкращих у матчі АПЛ

Вест Хем обіграв Норвіч 2:0 у 4-му турі АПЛ. Андрій Ярмоленко забив другий гол. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Норвіч на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. "Молоти" востаннє програвали "канаркам" далеких 30 років тому, коли ще навіть АПЛ не існувало. Андрій Ярмоленко вдруге поспіль виходить у стартовому складі лондонського клубу. Вест Хем набирає ходу після розгромної поразки від Ман Сіті на старті – 4 очки на виїзді стали непоганим результатом перед поверненням додому. Норвіч переміг лише Ньюкасл і програв Ліверпулю та Челсі. Серед тижня команда Пеллегріні пройшла далі в Кубку ліги. Натомість "жовто-зелені" вилетіли з турніру.

Вест Хем – Норвіч: онлайн-трансляція матчу АПЛ за участю Ярмоленка

Господарі відверто провально почали. Норвіч контролював м'яч під 70%, а більшість атак проходили флангом Ярмоленка, який безпорадно виглядав у спробах відбору та ніяк не загострював попереду. Перша тямуща атака завершилась переведенням Андерсона через Лансіні на українця, але той далеко відпустив від себе снаряд, обіграючи суперників, і спробував випросити пенальті картинним падінням. Утім, в екс-динамівця вийшов хоча б ключовий пас на партнера, удар якого заблокували.

Цікаво, що Андрій перейшов на позицію в центр атаки і почав діяти ближче до лівого флангу. Саме з центральної зони Ярмола, підхопивши скидання п'ятою від Аллє, віддавав класний пас на хід Андерсону. Феліпе увірвався у воротарський, однак перетягнув з ударом і дозволив його заблокувати. Гравець збірної України знову обігрався з 40-мільйонним новачком і впав у штрафному, випрошуючи пенальті. Арбітр Пол Тірні і тут розвів руками.

Ярмоленко якось по-дитячому втратив м'яч, намагаючись обіграти опонента, проте Вест Хем перехопив і розпочав нову атаку. Масуаку зіграв у стіночку з Андерсоном, пройшов лівим флангом і видав крос на Аллє. Екс-форвард Айнтрахта замкнув – рекордний трансфер в історії "молотів" знову відпрацьовує витрачені на себе кошти. Норвіч втрачає супершанс зрівняти. Пас з глибини на фланг, Ааронс проходить праворуч і навішує, а Кантвелл не влучає у порожні ворота.

Ярмоленко ледь не видряпав круглого у чужому штрафному і втретє там просто впав, пролежавши якийсь час на газоні. Схоже, нічого серйозного. Андерсон класно обіграє суперника на лівому фланзі, але партнери надто повільно і не туди відкриваються. Отримує і українець заслужені претензії на свою адресу. Неточні передачі гравців Вест Хема загубили вже не одну перспективну атаку. Ярмоленко падає в українському стилі надто часто, і це вже починає дратувати суддю, який дає грати. Андрій гаряче сперечається з Тірні, але рефері невблаганний.

#WHUNOR Every time Yarmolenko gets in the box: pic.twitter.com/pyM8mdaYSf — Andrew Avery (@chalk_ninja) August 31, 2019

Фанати також іронізують над падіннями колишнього вінгера Динамо і Борусії Д. Кожного разу, коли він опиняється у штрафному, просто завалюється на землю, мов замучений парами студент. Ніхто більше за українця не створив гострих моментів (2) за перші 45 хвилин, але в усьому іншому його гра викликає величезні запитання. Найгірший бал серед футболістів Вест Хема за версією Whoscored поганенько виглядав у відборі та загалом єдиноборствах. Крім цього Ярмоленко відсутній у плані ударів, дриблінгу, флангових проходів з передачами у штрафний та темпу.

Кантвелл пробив у поперечину, але його спіймали в офсайд. Ярмоленко влучає у стійку класним ударом з льоту, але не минуло й хвилини, як Андрій таки забив. Українець сам пройшов правим флангом, віддав у штрафний і підхопив відскок, тут же пробивши без роздумів. Гарний вийшов гол! BBC назвав взяття воріт від нашого вінгера блискучим. Востаннє Ярмола відзначався забитим м'ячем 16-го вересня 2018-го року!

Вест Хем – Норвіч: Ярмоленко забив гол, дивитись відео

349 - Andriy Yarmolenko has scored his third Premier League goal for West Ham, 349 days after he scored his first two for the club against Everton in September 2018. Awaited. pic.twitter.com/HdQOY5oG5M — OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2019

Аллє виграв верхову боротьбу – захисник Норвіча вибив з лінії воріт. Ярмоленко виявився першим на підбиранні і знову спробував ударом з льоту. Цього разу дуже невлучно. Сходить Андрій з поля на 71-й хвилині. Нарешті українець знову зриває овації домашнього стадіону Вест Хема. Приємно, що не здається і набуває впевненості наперекір усім проблемам.

Неймовірний Андерсон створює 3 поспіль моменти. Крул спочатку потягнув з-під поперечини удар Лансіні головою, згодом виконав подвійний сейв, який зупинив Феліпе та Аллє. І нарешті голкіпер Норвіча не дав себе пробити Снодграсу, що вийшов замість Ярмоленка. Норвіч влучив у стійку – це Дрміч замикав простріл зліва. У підсумку Вест Хем здобуває доволі впевнену перемогу.

Одним з найкращих гравців у матчі став саме Ярмоленко. Від Sofascore він отримав 2-й найвищий бал серед усіх (7,5). Вища оцінка дісталася тільки лідеру всіх рейтингів Масуаку (8,7). За версією Whoscored, Андрій заслужив 7,92 і поступився лише Масуаку, Аллє та Андерсону. Напередодні матчу збірної України проти Литви у відборі до Євро-2020 хтось тут повертається до великої гри!