"Не думаю, що влітку Вест Хем запропонує Ярмоленку контракт на нинішніх умовах. Втім, я впевнений, що Ярмоленко матиме можливість по закінченні контракту з Вест Хемом пограти на дуже високому рівні. Він матиме пропозиції з європейських клубів, де він зможе продовжити свою кар'єру.

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Я йому цього бажаю, але зараз говорити про це складно. Ми спілкувалися з Андрієм останніми днями. Говорили виключно про ту ситуацію, яка зараз склалася в Україні. Він сильно переживає, але це додає йому наснаги. Він регулярно забиває за Вест Хем, вмикається, виконує свою важливу місію. Усі наші гравці за кордоном повинні постійно нагадувати, що у нас іде війна, що ми боронимо і потребуємо допомоги.

Я не впевнений, що зараз Ярмоленко думає про те, де він продовжить кар'єру, але я впевнений, що він залишиться в Європі і буде там конкурентоспроможним", – запевнив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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