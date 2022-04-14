Андрій Ярмоленко, який два попередні поєдинки просидів у запасі, традиційно чекав свого шансу після перерви. Перед матчем Мойєс натякнув своїм гравцям, що планує використати якнайбільше замін. У першій грі Ліон врятував від поразки вихід орендованого в Шахтаря Тете (1:1), відтак команди починали все заново. Блискавичний старт матчу-відповіді. Минуло якихось 15 секунд, як Джонсон накинув у центр, Антоніо продовжив головою, а Форналс втік у штрафний. Іспанця лише трохи підвів приціл. А загалом добротна вийшла атака у стилі Тоттенхема Конте, коли центрфорвард приймає і скидає, а бігунок втікає до воріт. Ще гостріша відповідь Ліона на 5 хвилині. Форвард збірної Камеруну Екамбі розхитав захисників і влучив у стійку.

Ліон – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 ЛЄ

Господарі вимагають пенальті за гру рукою. Намагалися французи заштовхати м'яч кількома ударами з воротарського. Доусон заблокував, м'яч влучив у руку Цоуфала, але там нічого кримінального. Тим паче, що перед тим гравець Ліона теж ненароком підіграв собі кінцівкою, якою неможливо забити. Чи не перша темпова позиційна атака Вест Хема трапилася аж на 19 хвилині. Форналс пробив, Бовен ледь не підправив, голкіпер на місці. Супермомент створює Антоніо. Майкл накинув на дальню стійку, Бовен замкнув, але дивом не влучив.

Екамбі міг розстрілювати з межі воротарського, але снаряд відлетів від камерунця ще на стадії прийому. Як і в Лондоні, одна команда значно більше б'є і володіє м'ячем, а інша гостро контратакує і не дуже й страждає через свою роль другого номера. До кінця першого тайму Ліон напрацював на більше стовідсоткових нагод (2:1) та очікуваних голів (1 на 0,5), але партнери Ярмоленка трималися гідно, таки підловивши момент завдяки своїй суперзброї. Антоніо дещо кострубато скидає грудьми за спину Бовену. Джаррод, утім, встигає піднятися з газону та пробити. Рикошет і кутовий, який стає гольовим. Форналс подав з лівого флангу, Доусон переграв Дембеле у повітрі за два метри до воріт.

Ще один стандарт, і вже могло бути 0:2. Соучек вирвався на подачу Бовена зі штрафного і скинув під розстріл. Ось тільки Антоніо в останню мить встигли накрити. І все ж "молоти" розвинули успіх. Ліонці невдали винесли м'яч, а Райс мав купу часу, аби підлаштувати свою гармату. Завдяки ударній кінцівці тайму Вест Хем вийшов на рівні показники ударів (5:5), супермоментів (2:2) та очікуваних голів (1,12:1,13). Ліон не забив свої м'ячі, а суперник покарав безжально. Стандарти, контратаки, підбирання – всі основні моменти тактики Мойєса спрацювали бездоганно.

Before this evening, Lyon had only conceded two goals in their four home games in the #UEL this season.



And then along came West Ham. pic.twitter.com/T63IfwkHTo — Squawka (@Squawka) April 14, 2022

Тете вийшов на другий тайм, а забили знову суперники. Форналс вирізав свій другий асист. Бовен втік і розправився з воротарем точнісіньким ударом, як найкращі з найкращих. Як і Райс, Джаррод забив свій третій гол у єврокубковому сезоні. Тете створив перший момент Ліона після перерви. На 64 хвилині бразильський вінгер скинув головою закидання з флангу, Мусса Дембеле пробив над воротами. Розкішний пас Соучека через пів поля. Форналс міг би й краще розпорядитися шаленим простором. Барколя двічі пробивав, дальня спроба була небезпечнішою, ніж удар після кутового Тете і підбирання. Однак Ареола виглядає просто фундаментально впевнено.

Бразилець, який належить Шахтарю, несподівано опинився ліворуч від воріт на дальній стійці. Удар у дотик пройшов повз ворота. Ще один момент Тете створив собі сам. Продерся углиб штрафного, але там уже чатували захисники. Ярмоленко замінив Антоніо на 85-й. На останніх хвилин 9 у нападі. Аби поборотися за нічийні м'ячі, десь погасити суперника фолом. Форналс не вирізав дальній пас, а український вінгер уже дуже перспективно забігав на чужу половину в простір. Ярмола виграв повітряну дуель і скинув. Бенрама пробив, воротар не дрімав.

Lyon 0-3 West Ham (1-4 agg)

‣ xG: 2.29 - 1.51 (4.71 - 2.09 agg)



The Hammers set up a meeting with Eintracht Frankfurt after an incredible away performance, making the most of their chances - unlike Lyon.#UEL pic.twitter.com/MfTg1CRm3F — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) April 14, 2022

Ліон, який за 4 попередні домашні матчі Ліги Європи пропустив лише двічі, просто приголомшений сьогодні. Вест Хем ефектно виходить у півфінал, де зіграє з Айнтрахтом, який сьогодні також забив 3 голи на виїзді, сенсаційно постраждала Барселона. "Молоти" поступилися за xG і сьогодні, і вдома. Та що з того? Ліон міг забити ледь не на 3 голи більше, стільки всього було створено. А вирішила все виконавська якість гравців ВХЮ. Бовен не дає шансів Ярмоленку і проситься у клуб, який бореться за чемпіонство у найсильнішій лізі світу. Подібне можна сказати і про Райса. Гравець збірної Англії давно виріс у топового опорника, здатного приголомшити суперника й на чужій половині. Хоча найсильніше у цій команді Мойєса – її величність Команда.

Айнтрахт переміг Барселону в драматичній битві з п'ятьма голами, прорвавшись у півфінал Ліги Європи