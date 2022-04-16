"Не думаю, что летом Вест Хэм предложит Ярмоленко контракт на нынешних условиях. Впрочем, я уверен, что у Ярмоленко будет возможность по окончании контракта с Вест Хэмом поиграть на очень высоком уровне. Он будет иметь предложения из европейских клубов, где он сможет продлить свою карьеру.

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Я ему этого желаю, но сейчас говорить об этом сложно. Мы общались с Андреем в последние дни. Говорили исключительно о ситуации, которая сейчас сложилась в Украине. Он сильно переживает, но это придает ему силы. Он регулярно забивает за Вест Хэм, включается, выполняет свою важную миссию. Все наши игроки за границей должны постоянно напоминать, что у нас идет война, что мы защищаем и нуждаемся в помощи.

Я не уверен, что сейчас Ярмоленко думает о том, где он продолжит карьеру, но я уверен, что он останется в Европе и будет конкурентоспособным", – заверил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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