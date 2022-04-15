"Шахтар справді готовий продавати Мудрика. Були серйозні переговори з Брентфордом, і я можу підтвердити суму у 20 млн євро. Але зараз трансферне вікно закрите, і ніхто ніяких документів підписувати не буде.

На цьому етапі це лише розмови, до особистих умов футболіста справа ще взагалі не дійшла. Це тому що на Мудрика претендують інші команди, серйозні. Вони на порядок вищі за Брентфорд. Звичайно, молодому футболісту краще спробувати проявити себе в якомусь топ-клубі, в топ-лізі. Хочу сказати, що на Мудрика реально претендують гранди.

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Зараз іде процес перемовин з багатьма іншими клубами, і цілком можливо, що хтось перевищить пропозицію Брентфорда. Можливо, суттєво перевищить, можливо, будуть ще якісь фактори того, що Мудрик саме до Брентфорда не поїде. Тому зараз неможливо говорити, що трансфер відбувся, але ціна у 20 млн – правда.

Пропозиція Борусії Д? У мене є інсайд про інтерес до Мудрика з Німеччини, але чи це Борусія... Можу говорити лише те, що є на даний момент. Інтерес з Німеччини є, але справдиться він або не справдиться", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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