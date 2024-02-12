Український півзахисник Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань з м'ячем у загальній групі Динамо, повідомляє клубна прес-служба.

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На 34-річного гравця чекали ще минулого тижня, але застуда вибила вінгера на декілька днів.

Нагадаємо, Ярмоленко у поточному сезоні зіграв за Динамо 9 матчів, забив 4 голи і віддав 1 асист. Востаннє ветеран виходив на поле 1 жовтня 2023 року, після чого був змушений робити операцію на коліні.

До слова, вже сьогодні кияни проведуть черговий спаринг на зборах у Туреччині – суперником "біло-синіх" стане латвійський РФШ.

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