Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с мячом в общей группе Динамо, сообщает клубная пресс-служба.

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34-летнего игрока ждали еще на прошлой неделе, но простуда выбила вингера на несколько дней.

Напомним, Ярмоленко в текущем сезоне сыграл за Динамо 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Последний раз ветеран выходил на поле 1 октября 2023 года, после чего был вынужден делать операцию на колене.

К слову, уже сегодня киевляне проведут очередной спарринг на сборах в Турции – соперником "бело-синих" станет латвийский РФШ.

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