Андрій Ярмоленко отримав кілька днів відпочинку внаслідок того, як Росія принесла жорстоку війну в Україну, без будь-яких на те підстав намагаючись встановити на нашій землі свої дикунські диктаторські порядки. Вест Хем, як і весь цивілізований світ, став на бік добра та світла. Лондонський клуб підтримав екс-динамівця та всіх українців перед початком зустрічі: "Надсилаємо любов і молитви Ярмоленку та всьому народу України". Капітан команди Райс також тримав футболку Андрія перед стартом поєдинку. Натомість всі одноклубники готувалися до гри з іменем та номером Ярмоли на спині.

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"Вовки" змінили половину команди після поразки від Арсенала 3 дні тому. Вулверхемптон традиційно вирішив брати своє надійною обороною і контролем м'яча. Однак, крім небезпечного удару корейця Хвана на 4 компенсованій хвилині, гості нічим не позначили свою активність попереду за весь перший тайм. Натомість у господарів Антоніо двічі отримував нагоди пробити з вигідних позицій, Крессвелл ледь не закрутив зі штрафного, а Райс влучив у стійку ще одним дальнім пострілом.

Соучек у свій 27 день народження відкрив рахунок. Антоніо, який і до перерви створив парочку прекрасних моментів, відірвався опонента і виклав пас на ідеальну позицію для чеського півзахисника. Вулверхемптон створив кілька нагод у відповідь, але навіть влучити у площину воріт зумів лише раз. Водночас у "молотів" Бовен вийшов на побачення з Жозе Са, і ми побачили черговий вражаючий сейв португальського голкіпера. Антоніо з центра поля втік від двох захисників, а далі надто вже хотів зіграти на партнера, тож захисники встигли перехопити.

Один з найкращих матчів Вест Хема за дуже багато часу. Команда Мойєса набрала 45 очок і продовжує боротися за Лігу чемпіонів, відстаючи від топ-4 на 2 бали. Вулверхемптон же віддаляється від єврокубків, залишаючись з 40 пунктами.

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