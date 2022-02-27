"Одеса, рідна, тримайся. Ви що, су*и, творите", – написав Воронін у своєму Instagram стосовно обстрілів Одеси.

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"Прокиньтесь, люди, це по-вашому мир? Відкрийте свої очі, досить мовчати й вдавати, ніби нічого не відбувається. Куди ви, су*а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на**й! Це зараз під Києвом, але вам знову скажуть, що ми самі себе знищуємо", – дописав він до світлин з пострілами поблизу Києва.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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