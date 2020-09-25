"Звичайно, Андрій дуже талановитий гравець, один з найталановитіших, з якими я працював. Я отримую задоволення від роботи з Ярмоленком.

Ярмоленко з найвищим балом у символічній збірній туру Кубка англійської ліги

Але очевидно, що у нього є конкуренція на його позиції. Боуен чудово себе проявляє з моменту приходу в команду, тому це справа Андрія користуватися всіма моментами, які у нього з'являються. Очевидно, що він класно себе проявив у матчах Кубка англійської ліги", – цитує Ірвайна офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, кілька днів тому український вінгер став героєм матчу Кубка ліги проти Халл Сіті. Ярмоленко забив 2 голи та віддав дві гольові передачі. Проте в матчах АПЛ тренерський штаб бачить Андрія лише як гравця ротації – у двох матчах він провів 30 хвилин.

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