"Конечно, Андрей очень талантливый игрок, один из самых талантливых, с которыми я работал. Я получаю удовольствие от работы с Ярмоленко.

Ярмоленко с наивысшим баллом в символической сборной тура Кубка английской лиги

Но очевидно, что у него есть конкуренция на его позиции. Боуэн прекрасно себя проявляет с момента прихода в команду, поэтому это дело Андрея пользоваться всеми моментами, которые у него появляются. Очевидно, что он классно себя проявил в матчах Кубка английской лиги", – цитирует Ирвайна официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, несколько дней назад украинский вингер стал героем матча Кубка лиги против Халл Сити. Ярмоленко забил 2 гола и отдал две голевые передачи. Однако в матчах АПЛ тренерский штаб видит Андрея только как игрока ротации – в двух матчах он провел 30 минут.

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