Англійська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті опублікувала офіційне звинувачення щодо участі Андрія Ярмоленка у рекламі букмекерів.

Вест Хем знайшов зіркову альтернативу Ярмоленку в АПЛ

Йдеться про співпрацю лідера збірної України з однією з українських компаній – Андрій підписав контракт ще під час виступів за дортмундську Борусію. Ярмоленко порушив правило E8.5 кодексу Футбольної асоціації, в якому йдеться, що "футболістам не дозволено рекламувати або промоутувати будь-яку букмекерську та ставкову діяльність, у якій їм заборонено брати участь".

Ярмоленко має два тижні (до 18 лютого), аби надати пояснення асоціації. Якщо звинувачення буде доведено (що Андрій рекламував компанію після переходу до Вест Хема), то українця можуть дискваліфікувати або оштрафувати. За схоже порушення у минулому році був покараний Златан Ібрагімовіч – шведа оштрафували на 50 тисяч євро за долю в компанії Betfair.

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