"Молотки" та ще кілька клубів зацікавлені у трансфері Рафіньї, інформує Sky Sports. Та є одна проблема – вінгер веде перемовини з Лідсом і може продовжити контракт, який розрахований до 2024 року.

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Його агент – екс-зірка Барселони Деку – заявляв, що Рафінья має намір спробувати свої сили на вищому рівні. Слід зазначити, що вінгер здебільшого грає праворуч в атаці, тож позиції Ярмоленка сильніше погіршаться – наразі він програє конкуренцію Джарроду Боуену.

До слова, бразилець провів 19 поєдинків за Лідс у цьому сезоні, у яких забив 8 голів та віддав 2 асисти.

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