Английская футбольная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала официальное обвинение по поводу участия Андрея Ярмоленко в рекламе букмекеров.

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Речь идет о сотрудничестве лидера сборной Украины с одной из украинских компаний – Андрей подписал контракт еще во время выступлений за дортмундскую Боруссию. Ярмоленко нарушил правило E8.5 кодекса Футбольной ассоциации, в котором говорится, что "футболистам не разрешено рекламировать или промоутировать какую-либо букмекерскую и ставочную деятельность, в которой им запрещено участвовать".

У Ярмоленко две недели (до 18 февраля), чтобы дать объяснение ассоциации. Если обвинение будет доказано (что Андрей рекламировал компанию после перехода в Вест Хэм), то украинца могут дисквалифицировать или оштрафовать. За схожее нарушение в прошлом году был наказан Златан Ибрагимович – шведа оштрафовали на 50 тысяч евро за долю в компании Betfair.

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