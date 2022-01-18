Вест Хем Юнайтед усе ще в зоні Ліги чемпіонів. Андрій Ярмоленко з партнерами цілком реально замахуються на епохальне досягнення. Такі поразки, як вдома від Лідса, показують усю крихкість цих мрійливих конструкцій, але це все одно заслуговує неабиякої поваги.

Таке в новітні часи може хіба що він. Девід Мойєс дивом виводив Евертон тоді ще у кваліфікацію ЛЧ 2005/06, а тепер може створити не менший подвиг з ВХЮ. Тоді, 17 років тому, на шляху його команди став могутній іспанський Вільяреал, який у підсумку завершив сезон у півфіналі Ліги чемпіонів. Зараз скромний лондонський клуб (навіть у столиці максимум четверта сила за можливостями та кадровим потенціалом) другий сезон поспіль лоскоче нерви грандам.

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Це божевільний сезон. В АПЛ може трапитися все що завгодно. Прем'єр-ліга сама запустила схему хаосу, дозволивши командам переносити свої матчі не тільки через спалахи все нових мутованих штамів COVID-19, а й через... травми та обмежений склад на сезон. Коротко кажучи, зараз не оплачується мати велику лавку запасних. У такому разі ви в якийсь момент опинитеся без цілої команди основи, але вас змусять зіграти – 13 польових же ж маєте. Англійські вболівальники, журналісти і тренери підозрюють, що дехто просто безбожно хитрує і переносить свої матчі, аби не виходити на поле геть ослабленим складом.

Атмосфера параної і взаємних звинувачень закипає з кожним таким туром, де неодмінно хтось не захоче грати. У Бернлі вже 5 перенесених поєдинків, у Тоттенхема та Лестера – по 4, а в Евертона та Уотфорда – по 3. В англійському футбольному календарі вже не вистачає вільних вікон на деякі команди. Ех, нема на них влади іспанського футболу, де вам достатньо буде і 5 старших гравців, розбавлених молодіжкою. Що цікаво, виходять же навіть в Англії на кубкові матчі, розбавляють склад вихованцями академії і навіть досить непогано виглядають! Ну, бо справді, хоч так ці молодіжки комусь згодяться. Але є і зовсім чесні колективи. Два з таких, ледь не останні порядні бійці АПЛ, зійшлися напередодні в Лондоні.

Одні (Вест Хем) грають майже тим самим складом, без будь-якої можливості ротувати центральними захисниками і форвардом. Інші (Лідс) назбирують 12 здорових гравців дорослої команди, не випрошують в АПЛ дозвіл не зіграти (хоча на 99,9% отримали б його, як той же Арсенал, в якого не вистачило гравця після дискваліфікації Джаки та ковіду Едегора), на половині першого тайму через травми залишаються ще без двох основних виконавців, але показують боягузам і скигліям, що можна вигравати і за таких жахливих обставин, і з 18-річними юнаками у складі.

Раніше той же Лідс грав проти Арсенала, маючи у складі 9 дорослих польових. Тоді розгромно програли. А зараз команди, в яких є 11-12 футболістів з основної обойми, відмовляються грати, іноді вже заходячи на перенесення по другому колу. Так ніби сезон резиновий. З іншого боку зрозуміти позицію тих же Бернлі з Арсеналом, яких останнім часом критикують чи не найбільше, теж можна. Лондонці на старті сезону через спалах ковіду грали і втрачали очки шалено ослабленим складом, а ніхто і не думав тоді нічого переносити, бо ще не було подібних правил. "Бордові" забули про домашній футбол в АПЛ після 12 грудня не зі своєї волі – щоразу вони потрапляли на суперників, охоплених епідемією. А зараз сидять з 10 живими гравцями основи і вже самі вимушені просити поступки.

І все ж є стійке відчуття, що завершити сезон буде просто неможливо, якщо не брати приклад з таких, як команди Мойєса та Б'єлси. Поки хтось чекає ідеальних часів, на противагу виростають нові лідери АПЛ. Бовен забив 3 м'ячі, до яких додав 5 асистів за останні 5 матчів Прем'єр-ліги. Перед тим ще оформив гол плюс пас, якими прибив Челсі – а команда Тухеля ж нікому, крім Манчестер Сіті та Вест Хема, в нинішній АПЛ і не програвала. Джаррод міг, до слова, забити набагато-набагато більше. Правий вінгер, якого все активніше сватають у Ліверпуль, полюбляє не забити з метра.

Але за інтенсивністю та ефективністю роботи на полі 25-річний англієць все одно залишає позаду і всіх партнерів, і купу зірок Прем'єр-ліги. Безсумнівно, перевершує будь-якого футболіста збірної Англії, хоч сам навіть не дебютував у ній. По суті, якщо не брати захисників, це зараз другий після Салаха гравець чемпіонату Англії. Організував 18 голів Вест Хема з 41 забитого. З його допоміжними діями (9 безпосередніх асистів, ще 3 непрямі) не зрівняється навіть Мохамед. Мотору Бовена позаздрить кожен – за 47 днів провів 11 матчів поспіль від дзвінка до дзвінка.

Не дивно, що за таких обставин інший правий вінгер "молотів" або зовсім не грає, або виходить на чужі позиції. Так, це про лідера збірної України, досі фактично головну надію у відборі ЧС-2022. Навіть у кубкових турнірах Ярмоленко тепер отримує 1 чи 10 хвилин. У матчі з Лідсом Андрій отримав найбільше часу в АПЛ за 4 місяці. Тоді за 22 хвилини заробив пенальті, але МЮ врятував Де Хеа. Зараз за 21 – забив гол, і знову повз касу, бо цього разу офсайд. Тут теж сам виконав усе правильно, а підвів партнер. Але ніхто в тренерському штабі, а відповідно й керівництві лондонського клубу не зверне увагу на ці дрібні позитиви.

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Не помітять цей самовідданий вихід на заміну, коли український вінгер навіть у підкатах літає, і фанати. Ба більше, вболівальники Вест Хема один за одним розганяють теорію, чому Мойєс випустив Ярмолу разом зі ще одним резервістом Масуаку, до якого теж мають чимало питань, настільки рано. Пояснення може бути тільки одне – шотландський тренер демонстративно показує директорату, "наскільки все погано і потребує підсилення". Трансферне вікно з кожним днем наближається до закриття, а угоди щодо потенційних новачків усе ще дуже далекі від реалізації. Мойзі така відсутність гарних новин відверто дратує.

Цієї зими Вест Хем сподівався використати останній шанс продати Ярмоленка хоч за якісь гроші. Навіть якщо не продати, то достроково звільнитися від тягаря чималенької зарплатні, а це 3 млн фунтів до кінця сезону. Яким же було здивування керівництва "молотів", коли вони так і не дочекалися жодної реальної пропозиції. Жодної. Фанатські сайти з джерелами інформації в клубі називають екс-динамівця "баластом, якого не захоче жоден інший англійський клуб", авторитетні інсайдери підтверджують бажання попрощатися якнайшвидше за акційні 2 мільйони фунтів. А віз і далі там. Охочих просто нема.

Що цікаво, українець може на прощання з клубом отримати несподіваний бонус. Чеський мільярдер Даніель Кретінскі, який нещодавно придбав Вест Хем, пообіцяв щедру премію за вихід у Лігу чемпіонів. Цілих 8-10 мільйонів фунтів до поділу на команду. Наразі "молоти" завдання виконують, відчайдушно тримаючись за 4 рядок. Але тут заслуга не тільки їхня, а й того хаосу, в який ввела усіх АПЛ своїм суперечливим правилом 13+. За втраченими очками Арсенал, Тоттенхем і Манчестер Юнайтед уже обганяють ВХЮ. Однак перенесені матчі їм доведеться грати у стислі терміни, і це теж загрожує втратою балів.

Крім того, кризовий Челсі попереду ненабагато (6 очок відриву, лише одна перемога за 6 турів), і навіть тут може виникнути інтрига. Історично, якщо брати аналогічні здобутки команд на цей же період у попередні сезони, "молоти" мають приблизно 75% шансів посісти місце у заповітній топ-4. У будь-якому разі це якась зовсім рідкісна історія, коли команда з-за меж топ-6 другий сезон поспіль замахується на місця грандів у зоні ЛЧ. Нинішній подив ще більший, адже Вест Хем паралельно продовжує виступи в Кубку Англії та Лізі Європи. І все це дуже скупою обоймою футболістів. З відсутністю плачів про потреби перенесення ігор, поки ми тут не підсилимося і відновимося від травм.

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