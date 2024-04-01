Динамо у матчі 22-го туру УПЛ у Полтаві розбило Ворсклу з рахунком 5:1. В середині другого тайму на заміну вийшов Андрій Ярмоленко і одразу ж відзначився голом. Цей м'яч став для 34-річного вінгера 104-м в УПЛ. Цікаво, що свій перший гол в чемпіонаті України Андрій також забив у ворота Ворскли – у травні 2008 року.

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Як наслідок, у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів України Ярмоленко обійшов екс-форварда Динамо, Шахтаря і донецького Металурга Жуніора Мораєса, в доробку якого було 103 голи.

Аби вийти на чисту четверту сходинку, яку нині зі 105 голами посідає колишній бомбардир Шахтаря Андрій Воробей, лідеру Динамо треба забити ще 2 м'ячі.

Топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ виглядає наступним чином:

1. Максим Шацьких – 124 голи.

2. Сергій Ребров – 123 голи.

3. Євген Селезньов – 117 голів.

4. Андрій Воробей – 105 голів.

5. Андрій Ярмоленко – 104 голи.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ярмоленко провів за Динамо 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 асист. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2025 року.

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